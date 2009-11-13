Разработка сайта на Made Simple

Разработка сайта автошколы на CMS Made Simple. По готовому дизайн-макету.

Рассмотрим так же предложения по разработке на Joomla!.

НО! Предпочтение будет отдаваться исполнителям, которые готовы выполнить проект на Made Simple.

ТЗ и дизайн-макет во вложении.

Жду от вас точных сроков. Лучше возьмите с запасом, чем потом сорвете сои же сроки. Сроки должны будут быть четко соблюдены – это главное требование!