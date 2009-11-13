DLE вывод новостей в три колонки (shortstory)

$20
Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки189 просмотров
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Необходимо изменить вывод новостей (фото) на DLE 8.2

Вывод в три колонки!

Сайт представляет из себя галерею фото,

поэтому нужно сделать вывод фото в три колонки (только заголовок и фото)!

Предоставляю пример сайта, урл своего сайта и шаблон!

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Жду предложений!!!

14 лет назад
SplashWeb
Роман 
32 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Amics
30 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
14 лет назад
$10
1 день
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