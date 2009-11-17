Простая подработка для верстальщика

$10
Системы управления (CMS)Завершен10 заявок327 просмотров
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Буду краток. Задание простое.

Я даю шаблон joomla 1.5.14, он резиновый, нужно только доверстать хедер и футер, картинки имеются и порезаны, нужно только правильно прописать css стили что бы левый и правый край были на своих местах, а середина тянулась по ширине.

Бюджет 10$ и не обсуждается, кто готов сделать дешевле, буду только рад :) Если мне понравится Ваша оперативность и качество работы, то готовьтесь к плодотворному сотрудничеству.

14 лет назад
SergeyBoiko
Сергей 
44 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Vladimir_molod
Владимир 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
7 отзывов
14 лет назад
$8
1 день
Четко и в срок выполнил необходимый объем работы. Рекомендую к сотрудничеству.
Заказчик, который знает, что ему нужно, поэтому с ним просто и легко работается