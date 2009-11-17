Простая подработка для верстальщика

Буду краток. Задание простое.

Я даю шаблон joomla 1.5.14, он резиновый, нужно только доверстать хедер и футер, картинки имеются и порезаны, нужно только правильно прописать css стили что бы левый и правый край были на своих местах, а середина тянулась по ширине.

Бюджет 10$ и не обсуждается, кто готов сделать дешевле, буду только рад :) Если мне понравится Ваша оперативность и качество работы, то готовьтесь к плодотворному сотрудничеству.