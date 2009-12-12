ТЗ по сайту на Битрикс

$500
Системы управления (CMS)Завершен5 заявок291 просмотр
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Тз в прикрепленном файле.

14 лет назад
MiG-Z
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Web_Pro
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$500
14 дней
Работа выполнена выполнена так как я хочу. Учтены все замечания и пожелания. По срокам тоже все очень хорошо. Рекомендую как опытного специалиста Битрикс!