ТЗ по сайту на Битрикс

Имеется сайт на битриксе. В нем созданы инфоблоки галереи (фото, видео, звук). Нужно подвязать имеющиеся шаблоны для вывода этих галерей. Подробности - в ТЗ по запросу. 1 день
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тз в прикрепленном файле.
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