Разобраться с джумфиш

Системы управления (CMS)Закрытнет заявок127 просмотров
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Нужно разобраться, почему джумфиш не выводит перевод в шаблоне блога категории. j1.5.15 (jf 2.0.4)

icq 335197596

14 лет назад
Shatoxin
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад