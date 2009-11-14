Разобраться с джумфиш

Переносим проект с модификациями. С хтмл на Битрикс. Программист не справляется. http://newtest.soldis.ru/portfolio/ что нужно сделать: 1) кроссбраузерно сверстать новое портфолио 2) сделать новые разделы (слева) и подразделы (справа). Структуру портфолио взять из соответствующих сайтов. http://www.soldis-creative.ru/, http://www.soldis-naming.ru/html/portfolio.html и т.д. 3) наполнить ...
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Нужно разобраться, почему джумфиш не выводит перевод в шаблоне блога категории. j1.5.15 (jf 2.0.4)
icq 335197596
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