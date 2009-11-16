Установить джумлу с интересным шаблоном

Есть html-верстка - см. вложенный файл. Надо ее поставить на Джумлу или WP. Там будет до 10 внутренних страниц, у которых должны быть нормальные урлы (напр. site.ru/elki) Адрес сайта будет http://www.elki-novogodnie.ru. Там сейчас внизу есть текст. Во время ...
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Надо установить джумлу с каким нибудь интересным шаблоном для турагентства
выбирать буду по красоте шаблона
основные требования:
синий цвет
трехколоночный широкий с верхней выезжающей менюшкой
нужно настроить все как тут: http://www.zhananur.kz/index.php
резиновый
Филатова Алина (Luskan) не может подобрать шаблон
кстати джумлу необязательно
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