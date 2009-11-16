Установить джумлу с интересным шаблоном

Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок209 просмотров
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Надо установить джумлу с каким нибудь интересным шаблоном для турагентства

выбирать буду по красоте шаблона

основные требования:

синий цвет

трехколоночный широкий с верхней выезжающей менюшкой

нужно настроить все как тут: http://www.zhananur.kz/index.php

резиновый

Филатова Алина (Luskan) не может подобрать шаблон

кстати джумлу необязательно

14 лет назад
yakooobin
42 годаКазахстан
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Luskan
32 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад
$20
1 день