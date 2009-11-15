Надо поставить сайт на Джумлу или WP

Есть html-верстка - см. вложенный файл.

Надо ее поставить на Джумлу или WP.

Там будет до 10 внутренних страниц, у которых должны быть нормальные урлы (напр. site.ru/elki)

Адрес сайта будет http://www.elki-novogodnie.ru. Там сейчас внизу есть текст. Во время создания сайта надо чтобы этот текст не пропадал оттуда больше чем на несколько минут.

Телефон слева надо будет сделать текстом.

На новом сайте внизу должно быть такое же текстовое поле.

Оплата после выполнения - $20 wmz, wmr или яд.