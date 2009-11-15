Надо поставить сайт на Джумлу или WP

JACL куплен, установлен, но компоненты не работают с группами, созданными средствами JACL. Необходимо поменять запросы в скриптах, для человека знающего JACL - пол часа дела. Joomgallery: byostech выслали патч, после него доступ к категорям работает отлично, но ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть html-верстка - см. вложенный файл.
Надо ее поставить на Джумлу или WP.
Там будет до 10 внутренних страниц, у которых должны быть нормальные урлы (напр. site.ru/elki)
Адрес сайта будет http://www.elki-novogodnie.ru. Там сейчас внизу есть текст. Во время создания сайта надо чтобы этот текст не пропадал оттуда больше чем на несколько минут.
Телефон слева надо будет сделать текстом.
На новом сайте внизу должно быть такое же текстовое поле.
Оплата после выполнения - $20 wmz, wmr или яд.
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Нужно разобраться, почему джумфиш не выводит перевод в шаблоне блога категории. j1.5.15 (jf 2.0.4) icq 335197596Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт14 лет назад
Переносим проект с модификациями. С хтмл на Битрикс. Программист не справляется. http://newtest.soldis.ru/portfolio/ что нужно сделать: 1) кроссбраузерно сверстать новое портфолио 2) сделать новые разделы (слева) и подразделы (справа). Структуру портфолио взять из соответствующих сайтов. http://www.soldis-creative.ru/, http://www.soldis-naming.ru/html/portfolio.html и т.д. 3) наполнить ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт14 лет назад
- $500
Тз в прикрепленном файле.Завершен14 лет назад
Имеется сайт на битриксе. В нем созданы инфоблоки галереи (фото, видео, звук). Нужно подвязать имеющиеся шаблоны для вывода этих галерей. Подробности - в ТЗ по запросу. 1 деньЗакрыт14 лет назад
- $10
Буду краток. Задание простое. Я даю шаблон joomla 1.5.14, он резиновый, нужно только доверстать хедер и футер, картинки имеются и порезаны, нужно только правильно прописать css стили что бы левый и правый край были на своих ...Завершен14 лет назад
- $10
Необходимо заполнить страницу "Ценник" сверстав таблицу. Примечание. Таблицу можо сверстать Tahoma, вертикальные надписи заменить горизонтальными.Завершен14 лет назад
- $15
На CMS ModX развернуть раздел статей и блог. Срок - вечер.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Задание в приложение От Вас: - сроки - цены - контакты А также - рекомендации - примеры работСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $5
Нужно сделать ЧПУ для Joomla+VirtuemartСистемы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт14 лет назад