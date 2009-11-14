Доработать компоненты Joomla для работы с JACL

Нужно разобраться, почему джумфиш не выводит перевод в шаблоне блога категории. j1.5.15 (jf 2.0.4) icq 335197596
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
JACL куплен, установлен, но компоненты не работают с группами, созданными средствами JACL.
Необходимо поменять запросы в скриптах, для человека знающего JACL - пол часа дела.
Joomgallery: byostech выслали патч, после него доступ к категорям работает отлично, но не отображаются фотографии на главной через плагин Joomimg.
Medialibrary (http://extensions.joomla.org/extensions/vertical-markets/books-a-libraries/8525)
Так же не работает разограничение доступа по группам созданными JACL
Jcomment
Те материалы, которые имеют разрешение Все или Зарегистрированные отображают "добавить комментарий" и добавить таки его можно. Но если материал для группы созданной по средствам JACL то нет этой возможности, она появляется только когда материал открыт в своей категории целиком.
mod_content
В материале для созданной группы использовать "читать подробнее" так вот теперь этот материал отображается как "зарегистрируйтесь, что-бы прочесть подробности". Это отображается и для этой группы, для которой разрешен материал и для админа. Причем сам материал если зайти на него из модуля "последние новости" отображается целиком.
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