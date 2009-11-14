Доработать компоненты Joomla для работы с JACL

JACL куплен, установлен, но компоненты не работают с группами, созданными средствами JACL.

Необходимо поменять запросы в скриптах, для человека знающего JACL - пол часа дела.

Joomgallery: byostech выслали патч, после него доступ к категорям работает отлично, но не отображаются фотографии на главной через плагин Joomimg.

Medialibrary (http://extensions.joomla.org/extensions/vertical-markets/books-a-libraries/8525)

Так же не работает разограничение доступа по группам созданными JACL

Jcomment

Те материалы, которые имеют разрешение Все или Зарегистрированные отображают "добавить комментарий" и добавить таки его можно. Но если материал для группы созданной по средствам JACL то нет этой возможности, она появляется только когда материал открыт в своей категории целиком.

mod_content

В материале для созданной группы использовать "читать подробнее" так вот теперь этот материал отображается как "зарегистрируйтесь, что-бы прочесть подробности". Это отображается и для этой группы, для которой разрешен материал и для админа. Причем сам материал если зайти на него из модуля "последние новости" отображается целиком.