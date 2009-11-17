Не работает "панель" в Joomla

Есть html-верстка - см. вложенный файл. Надо ее поставить на Джумлу или WP. Там будет до 10 внутренних страниц, у которых должны быть нормальные урлы (напр. site.ru/elki) Адрес сайта будет http://www.elki-novogodnie.ru. Там сейчас внизу есть текст. Во время ...