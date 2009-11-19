Интеграция 1С и Битрикс

Требуется провести интеграцию 1С и Битрикс. Битрикс - последний, 1С: Предприятие 8.1.

На данный момент выгрузка настроена так, что все номенклатуры выгружаются в 1 инфоблок, в кашу.

Нужно, чтоб выгружалась вся информация по нужным инфоблокам, учитывая свойства и категории номенклатур.