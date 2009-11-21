Джустина 1.2 подправить пару глюков

Глюк на 1ом сайте

http://www.dimart.ru/ - не выводиться пользовательский модуль в указанной позиции на указанной странице.

Подробное описание бага:

Для чистоты экспиримента выбираю выводить его во всех пунктах меню ( пункты указываю). Модуль не выводиться.

Когда указываю просто ВСЕ - то модуль выводиться.

Это не есть хорошо(

Возможные причины-както криво переложена менюшка на джустину ( перекладывали со статического сайта)

Глюк на сайте №2

http://www.umorozovo.ru/

после апдейта джустины 1.1.3 на 1.2 перестал работать модуль авторизации на фронте. Про попытке автгоризироваться выскакивает сообщение Извините, но для просмотра этой страницы у Вас недостаточно прав.

Попробовала постваить модлогин от простой джумлы но там тоже самое.

Пишите сроки и цены.

В аську писать ненужно-пишитесразу сюда.

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