Не работает листалка в джумле

Системы управления (CMS)Завершен2 заявки173 просмотра
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Ток до 10 страницы доходит, а дальше не идет, хотя там есть

http://shangina-art.com/ru/catalog.html?start=54

14 лет назад
yakooobin
42 годаКазахстан
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
zefirs
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Листалку починил спасибо
Приятный в общении заказчик. Быстро и информативно отвечает на вопросы. Работал без предоплаты, остался доволен. :)
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