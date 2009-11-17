Глюк на 1ом сайте http://www.dimart.ru/ - не выводиться пользовательский модуль в указанной позиции на указанной странице. Подробное описание бага: Для чистоты экспиримента выбираю выводить его во всех пунктах меню ( пункты указываю). Модуль не выводиться. Когда указываю ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо поставить на админку flash-xml шаблон ТМ www.templatehelp.com/pres..
Это будет каталог автомобилей с описанием и фотографиями. У администратора должна быть возможность добавлять и править модели.
Жду от вас цену и сроки.
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужна помощь, (сайт на wordpress ) не работают метки (теги), при нажатии на метку выдает ошибку 400. Нужен хотя бы совет.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Ток до 10 страницы доходит, а дальше не идет, хотя там есть http://shangina-art.com/ru/catalog.html?start=54Завершен14 лет назад
Не могу добавить ни видео, ни картинку, не вставить гиперссылку в тему. Проблема возникла ещё давно. Она то проподает, то снова появляется. Скрин в комплекте. Пишет ошибку аля {$lang_insert_image_title}. Может проблема в языке?Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $250
Есть диз, необходимо натянуть на джумлу, + магазин. Сложного ничего нет- падающие подменю, рекомендуемые и популярные товары. Ответственный исполнитель с положительными отзывами. срок- 2 неделиЗавершен14 лет назад
Надо установить джумлу с каким нибудь интересным шаблоном для турагентства выбирать буду по красоте шаблона основные требования: синий цвет трехколоночный широкий с верхней выезжающей менюшкой нужно настроить все как тут: http://www.zhananur.kz/index.php резиновый Филатова Алина (Luskan) не может подобрать шаблон кстати джумлу необязательноЗакрыт14 лет назад
- $20
Есть html-верстка - см. вложенный файл. Надо ее поставить на Джумлу или WP. Там будет до 10 внутренних страниц, у которых должны быть нормальные урлы (напр. site.ru/elki) Адрес сайта будет http://www.elki-novogodnie.ru. Там сейчас внизу есть текст. Во время ...Системы управления (CMS)11 заявокЗакрыт14 лет назад
JACL куплен, установлен, но компоненты не работают с группами, созданными средствами JACL. Необходимо поменять запросы в скриптах, для человека знающего JACL - пол часа дела. Joomgallery: byostech выслали патч, после него доступ к категорям работает отлично, но ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Нужно разобраться, почему джумфиш не выводит перевод в шаблоне блога категории. j1.5.15 (jf 2.0.4) icq 335197596Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт14 лет назад
Переносим проект с модификациями. С хтмл на Битрикс. Программист не справляется. http://newtest.soldis.ru/portfolio/ что нужно сделать: 1) кроссбраузерно сверстать новое портфолио 2) сделать новые разделы (слева) и подразделы (справа). Структуру портфолио взять из соответствующих сайтов. http://www.soldis-creative.ru/, http://www.soldis-naming.ru/html/portfolio.html и т.д. 3) наполнить ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт14 лет назад