Проект для профи в joomla. Дорого!

Системы управления (CMS)Закрыт7 заявок289 просмотров
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Требуется ПРОФИ для работы на joomla.

Проект на Joomla! 1.0.12.

Требования к программисту:

* человек пишет сам компоненты

* отличное понимание чужого кода

* поднятие своих проектов на Joomla

О цене будем договариваться.

Проекты www.mosperepis.ru & www.solidarnost.info

Joomla
14 лет назад
siteprojects
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
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