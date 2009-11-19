Требуется перевести сайт на бесплатную CMS

Задача проста как 2x2:

Есть г-сайт - набор html - страниц. Перевести сайт на бесплатную, не требовательную к ресурсам сервера, легкую в понимании и освоении CMS-систему. Выбор CMS- за вами, предлагайте. Дизайн- никакой. И главное менять его не требуется. Адрес сайта: www.kompensator-spb.ru.

Все предложения по созданию "конфетки", супер-сайта и проч. доработки - отклоняются. Ну не нужен заказчику другой дизайн и функциональность.