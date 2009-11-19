Требуется перевести сайт на бесплатную CMS

$50
Системы управления (CMS)Закрыт15 заявок306 просмотров
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Задача проста как 2x2:

Есть г-сайт - набор html - страниц. Перевести сайт на бесплатную, не требовательную к ресурсам сервера, легкую в понимании и освоении CMS-систему. Выбор CMS- за вами, предлагайте. Дизайн- никакой. И главное менять его не требуется. Адрес сайта: www.kompensator-spb.ru.

Все предложения по созданию "конфетки", супер-сайта и проч. доработки - отклоняются. Ну не нужен заказчику другой дизайн и функциональность.

14 лет назад
mesca
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Legenda27
Андрей 
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
11 отзывов(-1)
14 лет назад
$20
1 день