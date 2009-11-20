Задача проста как 2x2: Есть г-сайт - набор html - страниц. Перевести сайт на бесплатную, не требовательную к ресурсам сервера, легкую в понимании и освоении CMS-систему. Выбор CMS- за вами, предлагайте. Дизайн- никакой. И главное менять ...
Ditto:Как сделать порядковые номера для публикаций
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Уважаемые, фрилансеры!
MODx 1.0.2 + Ditto 2.1
Задача.
Есть список публикаций, отображаемый через Дитто (Ditto).
Вывод 2 записи на страницу.
[+pagetitle+]
Вопрос - как сделать, чтобы перед [+pagetitle+] отображался порядковый номер документа в этом списке?
Допустим у нас на одной странице отображается 2 документа.
На первой странице будет такой вывод:
1) Публикация 1
2) Публикация 2
На второй такой:
3) Публикация 3
4) Публикация 4
и так далее...
Пример в виде html
http://dl.dropbox.com/u/2562063/unsorted/ditto/index.html
Предложения с [+menuindex+] не рассматриваю, так как это поле может быть произвольным и сортировка по дате публикации.
Мое решение в ветке форума, но оно меня не устраивает.
http://modxcms.com/forums/index.php?topic=24677.0
От Вас требуется: в первую очередь консультации.
Убедительная просьба, писать только если реализовывали подобное, либо очень хорошо знакомы с MODx и с последней версией Ditto.
Спасибо.
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