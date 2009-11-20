Ditto:Как сделать порядковые номера для публикаций

Уважаемые, фрилансеры!

MODx 1.0.2 + Ditto 2.1

Задача.

Есть список публикаций, отображаемый через Дитто (Ditto).

Вывод 2 записи на страницу.

[+pagetitle+]

Вопрос - как сделать, чтобы перед [+pagetitle+] отображался порядковый номер документа в этом списке?

Допустим у нас на одной странице отображается 2 документа.

На первой странице будет такой вывод:

1) Публикация 1

2) Публикация 2

На второй такой:

3) Публикация 3

4) Публикация 4

и так далее...

Пример в виде html

http://dl.dropbox.com/u/2562063/unsorted/ditto/index.html

Предложения с [+menuindex+] не рассматриваю, так как это поле может быть произвольным и сортировка по дате публикации.

Мое решение в ветке форума, но оно меня не устраивает.

http://modxcms.com/forums/index.php?topic=24677.0

От Вас требуется: в первую очередь консультации.

Убедительная просьба, писать только если реализовывали подобное, либо очень хорошо знакомы с MODx и с последней версией Ditto.

Спасибо.