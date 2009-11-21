Внедрение системы управления

Уважаемые, фрилансеры! MODx 1.0.2 + Ditto 2.1 Задача. Есть список публикаций, отображаемый через Дитто (Ditto). Вывод 2 записи на страницу. [+pagetitle+] Вопрос - как сделать, чтобы перед [+pagetitle+] отображался порядковый номер документа в этом списке? Допустим у нас на одной странице отображается ...
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Студия веб-дизайна ищет программиста для выполнения проекта – интеграции системы управления сайтом (любой бесплатной системы на выбор исполнителя) с дизайном сайта и программирование дополнительных модулей. Просьба отвечать на проект только фрилансеров, то есть конечных исполнителей работ.
Личные сообщения и по аське не рассматриваю!
Информация о текущем проекте:
– Дизайн утвержден
– Вверстка сайта есть
– Наполнять будем собственными силами
От исполнителя требуется только внедрить систему управления и установить на нашем хостинге, а также наполнить тестовой информацией для иллюстрации возможностей системы. В дальнейшем может потребоваться поддержка или написание новых модулей.
Техническое задание: http://welldesign.ru/markup/crane/crane-req.doc
(или смотрите приложенный к проекту файл)
Требования к исполнителю:
– Знание выбранной им системы управления сайтом
– Умение писать и модифицировать модули к этой системе
Предложения обязательно должны содержать:
– Предлагаемая CMS;
– Стоимость работы;
– Срок исполнения;
– Форма оплаты;
– Ссылки на живые созданные исполнителем сайты на выбранной CMS;
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