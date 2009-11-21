Внедрение системы управления

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки297 просмотров
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Студия веб-дизайна ищет программиста для выполнения проекта – интеграции системы управления сайтом (любой бесплатной системы на выбор исполнителя) с дизайном сайта и программирование дополнительных модулей. Просьба отвечать на проект только фрилансеров, то есть конечных исполнителей работ.

Личные сообщения и по аське не рассматриваю!

Информация о текущем проекте:

– Дизайн утвержден

– Вверстка сайта есть

– Наполнять будем собственными силами

От исполнителя требуется только внедрить систему управления и установить на нашем хостинге, а также наполнить тестовой информацией для иллюстрации возможностей системы. В дальнейшем может потребоваться поддержка или написание новых модулей.

Техническое задание: http://welldesign.ru/markup/crane/crane-req.doc

(или смотрите приложенный к проекту файл)

Требования к исполнителю:

– Знание выбранной им системы управления сайтом

– Умение писать и модифицировать модули к этой системе

Предложения обязательно должны содержать:

– Предлагаемая CMS;

– Стоимость работы;

– Срок исполнения;

– Форма оплаты;

– Ссылки на живые созданные исполнителем сайты на выбранной CMS;

14 лет назад
welldesign
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
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