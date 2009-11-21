Подобрать скрипт/движок файлообменника

Нужен подобрать ГОТОВЫЙ скрипт/движок файлообменника

нужно:

1) система пользователей

2) описания и теги для файлов

3) серые ссылки на файл (не прямые)

4) адекватная адмника

5) читаемый и редактируемый код

6) легко изменяемый дизайн

желательно:

1) рейтинги

2) комментарии

3) UTF-8

Желательно что-либо под лицензией GPL или подобное, открытое, так же готов купить.

Хотел бы увидеть несколько вариантов с demo.

Работа на мой взгляд не сложная, с меня хороший отзыв и символическое вознаграждение не более 5$, ну или называйте свои условия.