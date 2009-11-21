Подобрать скрипт/движок файлообменника

Системы управления (CMS)Завершен4 заявки335 просмотров
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Нужен подобрать ГОТОВЫЙ скрипт/движок файлообменника

нужно:

1) система пользователей

2) описания и теги для файлов

3) серые ссылки на файл (не прямые)

4) адекватная адмника

5) читаемый и редактируемый код

6) легко изменяемый дизайн

желательно:

1) рейтинги

2) комментарии

3) UTF-8

Желательно что-либо под лицензией GPL или подобное, открытое, так же готов купить.

Хотел бы увидеть несколько вариантов с demo.

Работа на мой взгляд не сложная, с меня хороший отзыв и символическое вознаграждение не более 5$, ну или называйте свои условия.

14 лет назад
OrpVrest
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
dw0rd1g
Артем 
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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