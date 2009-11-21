PHP администрирование для XML сайта

Есть флеш сайт, который подгружает данные из XML. В XML файле прописан текст сайта и список картинок для галереи. Нужна PHP админка, в которой был бы графический редактов для редактирования текстов и картинок (удалять, добавлять, загружать на сервер).

Сроки 3-5 дней