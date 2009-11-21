PHP администрирование для XML сайта

Нужен специалист на постоянную занятость на проекте с движком ДЛЕ. Опыт по работе с данным движком, при выборе исполнителя будет учитываться. Также если есть сертификаты по знанию данной CMS ки также предоставьте. Требуется оперативное выполнение ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть флеш сайт, который подгружает данные из XML. В XML файле прописан текст сайта и список картинок для галереи. Нужна PHP админка, в которой был бы графический редактов для редактирования текстов и картинок (удалять, добавлять, загружать на сервер).
Сроки 3-5 дней
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