Установить и настроить движок SocialEngine

$100
Системы управления (CMS)Завершен5 заявок207 просмотров
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Приветствую. Необходимо настроить SocialEngine с набором заданных плагинов, на русском языке, с заданным шаблоном. Сделать так, чтобы ничего не глючило и весь функционал работал как часы.

перечень плагинов:

- форум

- блоги

- статьи

- видео

- галерея

- объявления

- магазин

- система поинтов

- вопрос-ответ

- плагин-профайлер домашних животных

- группы

срок на выполнение - 2 дня.

14 лет назад
biotok
Влад 
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
9 отзывов
Выбранный исполнитель
novbog
46 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$50
1 день
Будь оценка в 100 баллов, я бы ее поставил. Богдан сделал работу быстро и в срок, в придачу еще и в воскресенье. Опыт сотрудничества крайне положительный.
Достойный заказчик, было приятно поработать. надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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