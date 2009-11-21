Добрый день,

нужна консультация по Joomla - в этот раз вопрос таков :

Есть страница на которой выводится список новостей используя loadposition (список новостей = дата + ссылка на новость). Нужно сделать так чтобы ссылки на новость использовали itemId полученный из url-а (текущей страницы).

На будущее возможны периодические вопросы/работы поэтому ищу эксперта на постоянное сотрудничество.

Спасибо !