Доработка сайта на Joomla

Александр меня очень порадовал скоростью и качеством выполнения работ. Он сразу без вопросов понял задачу и выполнил ее в течение часа, и после выполнения работы дал еще полезные рекомендации по дальнейшей работе. В дальнейшем буду продолжать с ним сотрудничество и по другим проектам.