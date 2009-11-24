Помочь поставить на сайт tinymce,+imagemager

Системы управления (CMS)Завершен4 заявки215 просмотров
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Помочь поставить на сайт tinymce,+imagemager сегодня вечером, 24 ноября с 19 часов

редактировать страницы сайта с помощью tinymce

оплата wm

14 лет назад
rombler69
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
e-fx
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Замечательно все сделал, остался очень доволен его работой.
Хороший заказчик. Понятно объяснил, что надо. Быстро принял и оплатил. Приятно работать.
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