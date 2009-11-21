Joomla + Sobi 2 , поставить, настроить

Добрый день, нужна консультация по Joomla - в этот раз вопрос таков : Есть страница на которой выводится список новостей используя loadposition (список новостей = дата + ссылка на новость). Нужно сделать так чтобы ссылки на новость ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Поставить на сайт крайнюю Joomla + Sobi 2 Extentions Directory http://www.sigsiu.net/sobi2.html - установка, настройка базовых стандартных функций. Поставить стандартный шаблон - предоставляется.
Английский язык.
В предложениях необходимо указывать цену - срок готовности после принятия исполнителем. Писать без соблюдения этого условия в личку не надо.
Оплата - по сбс wmz
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт14 лет назад
На сайте установлен каталог продукции scatalog (источник этого компонента - http://joomlaforum.ru/index.php/topic,51261.0.html ) Нужно настроить отображение выпадающего меню. Элементы выпадающего меню - разделы каталога. Верстка страницы с выпадающим меню естьЗавершен14 лет назад
- $15
Необходима небольшая консультация по Drupal. Знающим людям делов на 5 мин. Требования описаны в приложенном файле. Необходимо или решить задачу в виде модуля (небольшого) или дать устное описание что надо использовать. Например: 1) создать module_install (кот. является хуком ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Mod_virtuemart_1.1.3.j15.zip - этот модуль не хочет устанавливаться вобще сам virtuemart тож автоматом не ставился, установил вручнуюЗавершен14 лет назад
- $100
Приветствую. Необходимо настроить SocialEngine с набором заданных плагинов, на русском языке, с заданным шаблоном. Сделать так, чтобы ничего не глючило и весь функционал работал как часы. перечень плагинов: - форум - блоги - статьи - видео - галерея - объявления - магазин - ...Завершен14 лет назад
- $10
Настроить virtueMart на джумле. Модули установлены, нужно их просто разместить где нужно. Речь идёт о их позиции. Оплата по факту.Завершен14 лет назад
Есть флеш сайт, который подгружает данные из XML. В XML файле прописан текст сайта и список картинок для галереи. Нужна PHP админка, в которой был бы графический редактов для редактирования текстов и картинок (удалять, ...Системы управления (CMS)14 заявокЗакрыт14 лет назад
- $200
Нужен специалист на постоянную занятость на проекте с движком ДЛЕ. Опыт по работе с данным движком, при выборе исполнителя будет учитываться. Также если есть сертификаты по знанию данной CMS ки также предоставьте. Требуется оперативное выполнение ...Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен подобрать ГОТОВЫЙ скрипт/движок файлообменника нужно: 1) система пользователей 2) описания и теги для файлов 3) серые ссылки на файл (не прямые) 4) адекватная адмника 5) читаемый и редактируемый код 6) легко изменяемый дизайн желательно: 1) рейтинги 2) комментарии 3) UTF-8 Желательно что-либо под лицензией GPL или ...Завершен14 лет назад
Студия веб-дизайна ищет программиста для выполнения проекта – интеграции системы управления сайтом (любой бесплатной системы на выбор исполнителя) с дизайном сайта и программирование дополнительных модулей. Просьба отвечать на проект только фрилансеров, то есть конечных исполнителей ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт14 лет назад