Phoca Gallery 2.5.3

Системы управления (CMS)Закрытнет заявок107 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Не могу понять. Ставлю параметры 900х600 для увеличенных фоток, так он из фоток 600х900 тоже делает фотки 900х600. Причем месяц назад загружал фотки все было норм )

С меня отзыв и 60 центов. ( больше на кошельках нету )

14 лет назад
-Brain-
Андрей 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Joomla + Sobi 2 , поставить, настроить

    $25

    Поставить на сайт крайнюю Joomla + Sobi 2 Extentions Directory http://www.sigsiu.net/sobi2.html - установка, настройка базовых стандартных функций. Поставить стандартный шаблон - предоставляется. Английский язык. В предложениях необходимо указывать цену - срок готовности после принятия ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)13 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужна консультация по Joomla

    Добрый день, нужна консультация по Joomla - в этот раз вопрос таков : Есть страница на которой выводится список новостей используя loadposition (список новостей = дата + ссылка на новость). Нужно сделать так чтобы ссылки на новость ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработка сайта на Joomla

    На сайте установлен каталог продукции scatalog (источник этого компонента - http://joomlaforum.ru/index.php/topic,51261.0.html ) Нужно настроить отображение выпадающего меню. Элементы выпадающего меню - разделы каталога. Верстка страницы с выпадающим меню есть

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Drupal. Написание мини-модуля или консультация.

    $15

    Необходима небольшая консультация по Drupal. Знающим людям делов на 5 мин. Требования описаны в приложенном файле. Необходимо или решить задачу в виде модуля (небольшого) или дать устное описание что надо использовать. Например: 1) создать module_install (кот. является хуком ...

    Drupal
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Установить и настроить движок SocialEngine

    $100

    Приветствую. Необходимо настроить SocialEngine с набором заданных плагинов, на русском языке, с заданным шаблоном. Сделать так, чтобы ничего не глючило и весь функционал работал как часы. перечень плагинов: - форум - блоги - статьи - видео - галерея - объявления - магазин - ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Joomla

    $10

    Настроить virtueMart на джумле. Модули установлены, нужно их просто разместить где нужно. Речь идёт о их позиции. Оплата по факту.

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • PHP администрирование для XML сайта

    Есть флеш сайт, который подгружает данные из XML. В XML файле прописан текст сайта и список картинок для галереи. Нужна PHP админка, в которой был бы графический редактов для редактирования текстов и картинок (удалять, ...

    PHP
    Системы управления (CMS)14 заявок
    Закрыт
    14 лет назад