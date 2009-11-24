Поправить стиль в меню (Joomla)

$6
Системы управления (CMS)Завершен3 заявки240 просмотров
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левое меню, в таблице стилей подправить, чтобы пункты меню выглядели как заголовок меню

оплачу пополнением на телефон или зачислением на карту Приватбанка

Joomla
14 лет назад
dimona
43 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
thecool
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
14 лет назад
$5
1 день
Вячеслав сработал качественно и оперативно. Я очень даволен его работой и надеюсь на долгосрочное сотруднечество!
Работа с Дмитрием мне очень понравилась. Я оперативно получил от него данные для выполнения работы. После её завершения оплата была получена без проблем. Рекомендую! Если у него ещё появятся в будущем проекты, надеюсь на плодотворное длительное сотрудничество!
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