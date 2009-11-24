Поправить стиль в меню (Joomla)

Работа с Дмитрием мне очень понравилась. Я оперативно получил от него данные для выполнения работы. После её завершения оплата была получена без проблем. Рекомендую! Если у него ещё появятся в будущем проекты, надеюсь на плодотворное длительное сотрудничество!