Натяжка готовой верстки на MODx

Здравствуйте.

Сайт с точки зрения программинга простой.

В проекте около 4 шаблонов верстки.

Прокрутка фотоблока, поиск, больше ничего не тривиального нет.

Тех. задание отправим профессиональным ответственным людям.

Опыт должен быть с MODx минимум 5 коммерческих проектов.

Показывайте сначала портфолио, господа.

Больше всего шансов у специалистов кто предоставляет и резюме свое, он адекватный, ответственный человек, имеет хорошее портфолио и работает с системой больше года.

p.s. отзывов нет, например http://www.weblancer.net/users/Grinant/, так зачем писать?

Разбивка на этапы всего объема работ. Работы максимум на 4-6 суток для специалиста, сайт чуть сложней элементарного.

Поэтапная оплата.

Контактировать с адекватным заказчиком, по поводу верстки - со мной, консультации и поддержку гарантирую.

Отправляйте данные о себе только внутри этого сайта.

В случае Вашей успешности по MODx, обязательно, будут другие проекты (не только modx).

Удачи и до связи.