Восстановить стандартный компонент Joomla

Что нам необходимо: 1. Применить дизайн к какой-либо cms (joomla, drupal либо на ваш выбор). 2. Просмотрите прилагаемый файл: - Список товаров из базы данных. - Скрипт калькулятора (как, к примеру, здесь http://wowbank.ru/index.php?do=calc или здесь http://wowgold.ru/buy-wow-gold) с привязкой к ...