Восстановить стандартный компонент Joomla

Есть готовый сверстаны макет он в формате .html нужна установка и настройка на систему управления Joomla 1.5 Исполнителю предоставлю макет. От Вас: - примерные сроки - примерные цены - контакты А также - рекомендации - примеры работ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
По ошибке, сотрудница удалила стандартный компонентJoomla, а именно каталог статей (новости) - com_content
Удалила только в админке. Я понимаю что восстановить его просто, но как, понять не могу...
Кто может помочь??
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