Скрипт библиотеки

Поставить на сайт крайнюю Joomla + Sobi 2 Extentions Directory http://www.sigsiu.net/sobi2.html - установка, настройка базовых стандартных функций. Поставить стандартный шаблон - предоставляется. Английский язык. В предложениях необходимо указывать цену - срок готовности после принятия ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно найти и установить скрипт эл. библиотеки на подобии http://www.kodges.ru/
Либо реализовать на CMS + модули
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В личку неписать, пишите сюда Аська 481938136.
Мне нужно конкретное предложение, на чем будете реализовывать.
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