Необходимо поменять cms простого сайта на joomla. Дизайн ооочень простой, на сайтетекстовая информация, флеш баннер, форма заявки с отправкой письма, комментарии. Сразу указывайте стоимость, ссылка на сайт через личные сообщения
Разработка web-сайта (верстка, программирование)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Что нам необходимо:
1. Применить дизайн к какой-либо cms (joomla, drupal либо на ваш выбор).
2. Просмотрите прилагаемый файл:
- Список товаров из базы данных.
- Скрипт калькулятора (как, к примеру, здесь http://wowbank.ru/index.php?do=calc или здесь http://wowgold.ru/buy-wow-gold) с привязкой к пользовательскому аккаунту и его персональному объему скидки.
- live-chat (к примеру, этот http://mibew.org/demo.php)
- Прикрепить платежные системы.
Кнопка "Купить" сразу отправляет к выбору способа оплаты и далее a-la merchant.webmoney.ru
- Регистрация пользователей
- Модуль новостей.
- Модуль отзывов/комментариев.
- Модуль, который будет из excel, к примеру, автоматически и с установленным интервалом времени экспортировать в базу данных => обновлять на сайте колонки о количестве игровой валюты на том или ином сервере.
- Сверстать 1 типовую страницу в стилистике базового дизайна, которая будет открываться в новом окне - к примеру, как тут http://molotok.ru/ - кликните на раздел "Помощь".
Оплата по "безопасной сделке".
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