Разработка web-сайта (верстка, программирование)

$173
Системы управления (CMS)Закрыт7 заявок267 просмотров
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Что нам необходимо:

1. Применить дизайн к какой-либо cms (joomla, drupal либо на ваш выбор).

2. Просмотрите прилагаемый файл:

- Список товаров из базы данных.

- Скрипт калькулятора (как, к примеру, здесь http://wowbank.ru/index.php?do=calc или здесь http://wowgold.ru/buy-wow-gold) с привязкой к пользовательскому аккаунту и его персональному объему скидки.

- live-chat (к примеру, этот http://mibew.org/demo.php)

- Прикрепить платежные системы.

Кнопка "Купить" сразу отправляет к выбору способа оплаты и далее a-la merchant.webmoney.ru

- Регистрация пользователей

- Модуль новостей.

- Модуль отзывов/комментариев.

- Модуль, который будет из excel, к примеру, автоматически и с установленным интервалом времени экспортировать в базу данных => обновлять на сайте колонки о количестве игровой валюты на том или ином сервере.

- Сверстать 1 типовую страницу в стилистике базового дизайна, которая будет открываться в новом окне - к примеру, как тут http://molotok.ru/ - кликните на раздел "Помощь".

Оплата по "безопасной сделке".

14 лет назад
kimsey-sa
Терзинов 
39 летМолдова
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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