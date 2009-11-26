Установка сайта на CMS (ваш выбор)

Нужно написать скрипт (web или десктопное приложение), который будит создавать готовый .xml файл для дальнейшего импорта его в wordpress. Параметры, которые должны задаваться в скрипте: 1. Диапазон дат, когда должны публиковатся сообщения в блоге. 2. Разбивка ...
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Здравствуйте, это мой первый проект на веблансе.
Исполнителю будет представлены psd страниц сайта, задача установить сайт на CMS (ваш выбор какая) чтобы удволетворялось ТЗ. + если тексты будут в PSD те, какие надо разместить на сайте - надо будет сразу их забить.
То есть частичное заполнение по ходу.
внимание обращаю на:
1. отзывы/время вашего присутствия на сайте
2. цена/срок
ориентируюсь на цену 70-100.
сроки до 4-х дней (3-4) показ сайта на вашем сервере.
еще внимание - работать над проектом надо будет не сейчас, старт через 5-7дней.
по всем появляющимся вопросам я нахожусь по #icq - 554934027
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