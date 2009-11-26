Установка сайта на CMS (ваш выбор)

Здравствуйте, это мой первый проект на веблансе.

Исполнителю будет представлены psd страниц сайта, задача установить сайт на CMS (ваш выбор какая) чтобы удволетворялось ТЗ. + если тексты будут в PSD те, какие надо разместить на сайте - надо будет сразу их забить.

То есть частичное заполнение по ходу.

внимание обращаю на:

1. отзывы/время вашего присутствия на сайте

2. цена/срок

ориентируюсь на цену 70-100.

сроки до 4-х дней (3-4) показ сайта на вашем сервере.

еще внимание - работать над проектом надо будет не сейчас, старт через 5-7дней.

по всем появляющимся вопросам я нахожусь по #icq - 554934027