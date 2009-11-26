Скрипт, подготавливающий контент для импорта в WP

Вот этот сайт на джумле http://liatours.kz/ надо настроить в точности как этот сайт http://www.zhananur.kz/index.php , установить все компоненты и модули, а именно: 1)Вверху сделать выпадающее меню такое же 2)Справа вывести голосовалку и текстовые блоки 3)Слева вывести счетчики, ...