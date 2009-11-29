Доработать ShugarCRM

Нужно создать тему для Drupal 6 из PSD - файлов. Необходимо темизировать 3 страницы, черновые варианты 2-х прилагаю, третья рисуется. Указывайте сроки и стоимость. Сделать нужно не срочно, но оперативно.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо исправить ошибки в работе ShugarCRM.
перечень работ:
1. сделать так, чтобы все исходящие письма имели кодировку Koi8-U. сейчас
указана Koi8-U, но письма уходят в CP1251
2. исправить форму поиска по e-mail: часть e-mail находится, часть нет,
закономерности не наблюдается
3. при создании карточки клиента мы можем указывать по какой компании он
пришел. соо-но в карточке компании мы должны видеть какие контакты к ней
прикреплены.
но в списке "созданные контакты" пусто. поправить таким образом, чтобы в карточке кампании был список
всех контактов, которые к ней прикреплены.
4. сделать так, чтобы входящая почта фильтровалась на предмет
соответствия мыла отправителя мылу контакта в CRM и автоматом сохранялась
в истории переписки с контактом. теоретически сделать это можно на стороне
сервера. настроить
5. при массовой рассылке почты иногда дублируются письма (закономерности
не замечено). надо, чтобы письма отправлялись по одному разу. причем
сделать не проверкой "а не уходили ли письма в этой рассылке на этот
e-mail", а выявить причину появления дубляжей и убрать ее.
результатом работы должен быть список изменений, которые фрилансер внес в код
(список измененных файлов и изменения в бд).
опыт работы с ShugarCRM обязателен.
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