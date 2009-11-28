Перенос базы с vamshop на joomla

Нужно создать тему для Drupal 6 из PSD - файлов. Необходимо темизировать 3 страницы, черновые варианты 2-х прилагаю, третья рисуется. Указывайте сроки и стоимость. Сделать нужно не срочно, но оперативно.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать перенос каталога товара и клиентов из vamshop в joomla + virtuemart , у товара нет никаких атрибутов. есть просто описание и артикул, название фото товара совпадает с артикулом на сегодня около 3000 товаров
Пишите вашу цену и сроки.
Оставляйте контакты.
Предложения без цен и сроков рассматриватся небудут.
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