Перенос базы с vamshop на joomla

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки163 просмотра
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Необходимо сделать перенос каталога товара и клиентов из vamshop в joomla + virtuemart , у товара нет никаких атрибутов. есть просто описание и артикул, название фото товара совпадает с артикулом на сегодня около 3000 товаров

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Joomla
14 лет назад
sviridov1206
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 отзывов
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