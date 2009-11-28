Перенос базы с vamshop на joomla

Здравствуйте, это мой первый проект на веблансе. Исполнителю будет представлены psd страниц сайта, задача установить сайт на CMS (ваш выбор какая) чтобы удволетворялось ТЗ. + если тексты будут в PSD те, какие надо разместить на сайте ...