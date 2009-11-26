Установка, настройка CMS

Нужно создать тему для Drupal 6 из PSD - файлов. Необходимо темизировать 3 страницы, черновые варианты 2-х прилагаю, третья рисуется. Указывайте сроки и стоимость. Сделать нужно не срочно, но оперативно.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо установить и настроить CMS joomla.
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