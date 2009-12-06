Консультация по Joomle

$30
Системы управления (CMS)Завершен8 заявок220 просмотров
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Мне нужна консультация по Джомле + помощь в настройке.

14 лет назад
Sysanin
Россия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
Guliver
Roman 
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов(-1)
14 лет назад
$30
1 день
Мне здорово повезло! Спокойная, без суеты работа на фоне высочайшего профессионализма. Необыкновенное терпение и доброжелательность! Огромное спасибо!
Приятно было работать с этим Заказчиком. Удачи, всегда обращайтесь если что.
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