Изменить <p> на <br> в виз. редакторе DLE.

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$15
Системы управления (CMS)Завершен1 заявка176 просмотров
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. Для меня это очень неудобно, текст уезжает очень сильно вниз. Кто знает как поправить на
по умолчанию, чтобы ставился, отпишитесь. Знающие люди, указывайте сразу точную цену за выполнение. Пишите асю свою, никто не увидит))

14 лет назад
sanyaprog
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
9 отзывов
Выбранный исполнитель
Sassoft
32 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
14 лет назад
$5
1 день
Отличный человек, понятно объяснил мне проблему и как ее решить, рекомендую его для сотрудничества)))
Побольше бы таких заказчиков как вы! =)
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