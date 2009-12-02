Изменить <p> на <br> в виз. редакторе DLE.

Необходимо исправить ошибки в работе ShugarCRM. перечень работ: 1. сделать так, чтобы все исходящие письма имели кодировку Koi8-U. сейчас указана Koi8-U, но письма уходят в CP1251 2. исправить форму поиска по e-mail: часть e-mail находится, часть ...
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Нужна помощь с редактором DLE. При добавлении новости для переноса строк используется тег
. Для меня это очень неудобно, текст уезжает очень сильно вниз. Кто знает как поправить на
по умолчанию, чтобы ставился, отпишитесь. Знающие люди, указывайте сразу точную цену за выполнение. Пишите асю свою, никто не увидит))
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