Движок для клуба фотографов (недорогой) пхпбб

Системы управления (CMS)Закрыт7 заявок157 просмотров
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Нужно какой то движок, можно стандартный темплейт

http://www.photoforum.ru/ вот пример сайта. Ну необязательно все что тут

Можно реализовать на пхпбб

Требования основные:

1)Чтобы была фотогалерея по разделам, чтобы в нее добавляли пользователи фото

2)Новые фото на главной

3)Чтобы за фото можно было голосовать

Необязательно пхпбб,

можно джумлу, главное чтобы все функции были

14 лет назад
yakooobin
42 годаКазахстан
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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