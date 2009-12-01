Движок для клуба фотографов (недорогой) пхпбб

Нужно какой то движок, можно стандартный темплейт

http://www.photoforum.ru/ вот пример сайта. Ну необязательно все что тут

Можно реализовать на пхпбб

Требования основные:

1)Чтобы была фотогалерея по разделам, чтобы в нее добавляли пользователи фото

2)Новые фото на главной

3)Чтобы за фото можно было голосовать

Необязательно пхпбб,

можно джумлу, главное чтобы все функции были