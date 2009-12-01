Доработка и поддержка 40 сайтов

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Системы управления (CMS)Закрыт8 заявок278 просмотров
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Джумла/джустина, дле, вп, друпал, пхп (только все вместе)

задачи:

- вставки кодов (счетчики, биржи, адсенс, партнерки)

- частичный рестайлинг на уровне верстки

- местами доп. модули и скрипты

в личку, аську и пр. отвечаю только кандидатам, чья цена/портфолио/отзывы меня заинтересовали

Для примера цены просьба указывать цену за блок работ: код адсенса, счетчик LI, код биржи

14 лет назад
m2
51 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
Award
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
19 отзывов(-2)
14 лет назад
$1
1 день