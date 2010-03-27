Перевести сайт на Битрикс (Стандарт)

$700
Системы управления (CMS)Завершен7 заявок267 просмотров
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Сайт www.tanzmeister.ru надо перевести на Битрикс (Стандарт). Дизайн этот же. В шаблон добавить несколько включаемых областей, стилизовать меню и перевести его в текст (сейчас изображения), стилизовать и добавить формы авторизации, подписки, записи. Возможно, понадобится помощь при переходе на другой хостинг (если потребуется).

Бюджет 20000 руб (вместе с редакцией Стандарт).

Дополнительно можно обсудить стилизацию блога, фотогалереи. Если эти работы "впишутся" в бюджет - это будет серьезным преимуществом :)

14 лет назад
Ggermiona
54 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
intop
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$200
7 дней
Были сбои по срокам, но зато качество работы это компенсировало. Продолжаем сотрудничество...
Все хорошо, оплачено в срок
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