Перевести сайт на Битрикс (Стандарт)

Сайт www.tanzmeister.ru надо перевести на Битрикс (Стандарт). Дизайн этот же. В шаблон добавить несколько включаемых областей, стилизовать меню и перевести его в текст (сейчас изображения), стилизовать и добавить формы авторизации, подписки, записи. Возможно, понадобится помощь при переходе на другой хостинг (если потребуется).

Бюджет 20000 руб (вместе с редакцией Стандарт).

Дополнительно можно обсудить стилизацию блога, фотогалереи. Если эти работы "впишутся" в бюджет - это будет серьезным преимуществом :)