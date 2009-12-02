Исправить ошибки DLE 7.5

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки143 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сайт new-vicon.com

ошибки:

1) [thumb] фото не всплывает а открывается в новом окне.. нужно чтоб всплывало

2) редактирование профиля пользователя---при нажатии ничего не происходит(только из админки)

цена срок

14 лет назад
bravada
Михаил 
38 летМолдова
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва
  • Похожие заказы

  • Доработать ShugarCRM

    Необходимо исправить ошибки в работе ShugarCRM. перечень работ: 1. сделать так, чтобы все исходящие письма имели кодировку Koi8-U. сейчас указана Koi8-U, но письма уходят в CP1251 2. исправить форму поиска по e-mail: часть e-mail находится, часть ...

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Миграция с Mambo на Joomla

    Задача - перетащить сайт, сделанный на Mambo на Joomla. Сайт - информационный, довольно много контента (статьи, фотографии, аудио, видео). В дальнейшем желателен постоянный контакт в плане консультаций по работе с сайтом.

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Поиск и установка модулей для joomla virtuemart

    $250

    На существующий интернет магазин требуется подобрать расширения joomla virtuemart. На английском языке. На расширения нужно привязать порезаный дизайн. Сайт рабочий http://www.vooweb.com/.

    JoomlaVirtuemart
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработка и поддержка 40 сайтов

    Джумла/джустина, дле, вп, друпал, пхп (только все вместе) задачи: - вставки кодов (счетчики, биржи, адсенс, партнерки) - частичный рестайлинг на уровне верстки - местами доп. модули и скрипты в личку, аську и пр. отвечаю только кандидатам, чья цена/портфолио/отзывы меня заинтересовали Для ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Движок для клуба фотографов (недорогой) пхпбб

    Нужно какой то движок, можно стандартный темплейт http://www.photoforum.ru/ вот пример сайта. Ну необязательно все что тут Можно реализовать на пхпбб Требования основные: 1)Чтобы была фотогалерея по разделам, чтобы в нее добавляли пользователи фото 2)Новые фото на главной 3)Чтобы за фото можно ...

    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание движка для сайта финансовой организации

    Нужен специалист высокого уровня для создания движка для сайта финансовой организации, есть подробная ТЗ, вышлю его при более конкретном общении, основные моменты вкратце: 1. Необходимо реализовать высокий уровень безопасности, вход пользователей по паролю и файлу ключей. 2. ...

    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Изменить <p> на <br> в виз. редакторе DLE.

    $15

    Нужна помощь с редактором DLE. При добавлении новости для переноса строк используется тег . Для меня это очень неудобно, текст уезжает очень сильно вниз. Кто знает как поправить на по умолчанию, чтобы ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад