Поиск и установка модулей для joomla virtuemart

$250
Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки226 просмотров
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На существующий интернет магазин требуется подобрать расширения joomla virtuemart.

На английском языке.

На расширения нужно привязать порезаный дизайн.

Сайт рабочий http://www.vooweb.com/.

JoomlaVirtuemart
14 лет назад
alexbeginin
Александр 
53 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
7 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
EvghenyBunin
Евгений 
39 летРоссия
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Был
12 лет назад
2 отзыва
14 лет назад
$50
1 день
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