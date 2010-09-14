Миграция с Mambo на Joomla

Системы управления (CMS)Завершен2 заявки167 просмотров
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Задача - перетащить сайт, сделанный на Mambo на Joomla.

Сайт - информационный, довольно много контента (статьи, фотографии, аудио, видео).

В дальнейшем желателен постоянный контакт в плане консультаций по работе с сайтом.

Joomla
14 лет назад
Serg_TR
Сергей 
66 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
SergeyBoiko
Сергей 
44 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$50
3 дня
Все сделано в лучшем виде. Сайт работает отлично на новом движке. Продолжаем сотрудничать. Сергей помог также с выбором отличного недорогого хостинга. Постоянно помогает с развитием сайта, дает советы по улучшению. Самые лучшие рекомендации.
Было интересно работать над проектом. Рад что оказал посильную помощь проекту.