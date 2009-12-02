Натянуть шаблон на кастомную cms

Системы управления (CMS)Закрыт7 заявок303 просмотра
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Дано

Есть готовый отверстанный дизайн, индексная старница, картинки. Есть зарубежная cms тюба, структура внутренних шаблонов примерно как на DLE - tpl файлы шаблонов элементов cms,около 50 файлов.

Задача

натянть шаблон на эту cms

Сроки

примерно неделю

icq 178-4six8

14 лет назад
Dinar
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
Award
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
19 отзывов(-2)
14 лет назад
$50
7 дней