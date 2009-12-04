Создание движка + дизайн!

Дано Есть готовый отверстанный дизайн, индексная старница, картинки. Есть зарубежная cms тюба, структура внутренних шаблонов примерно как на DLE - tpl файлы шаблонов элементов cms,около 50 файлов. Задача натянть шаблон на эту cms Сроки примерно неделю icq 178-4six8
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Хотелось бы узнать на какую сумму и сроки нужно ориентироваться. Нужен движок на пхп сял + дизайн. Смесь функций сайта p o k a z u h a . r u и x u k . r u . полного технического задания пока не писал. Желательно от людей знаюших своё дело на 100 процентов. Которые протестируют свою работу на ошибки и не продадут движок дальше. При разумном для меня предложении, напишу полное т.з.
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