Создание движка + дизайн!

Хотелось бы узнать на какую сумму и сроки нужно ориентироваться. Нужен движок на пхп сял + дизайн. Смесь функций сайта p o k a z u h a . r u и x u k . r u . полного технического задания пока не писал. Желательно от людей знаюших своё дело на 100 процентов. Которые протестируют свою работу на ошибки и не продадут движок дальше. При разумном для меня предложении, напишу полное т.з.