Нужно повесить шаблон на КМС

$150
Системы управления (CMS)Закрыт11 заявок226 просмотров
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Требуется КМС с каталогом,корзиной и отправкой заказа на е-майл(БЕЗ РЕГИСТРАЦИЙ).

Шаблон HTML. Исходники есть.

1.По функционалу : Текстовые странички с редактором tiny mce

2.Каталог с корзиной и отправкой на е-маил

СРОКИ ДО 9/12/09

Жду ваших предложений!

14 лет назад
llolla
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
4 дня назад
Выбранный исполнитель
psd2html-su
38 летМолдова
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$80
3 дня
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