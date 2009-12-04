Необходимо установить компонент на Joomla

Здраствуйте! Работа на 10 минут, опытному человеку. Необходимо установить компонент - cmsrealty.org, к компоненту привязана cms по недвижимости - Open realty. Необходимо установить этот компонент с Open realty на Джумлу, сюда => ukrhouse.net. Плачу на вебмани, после настройки или подсказки мне , как это сделать. Моя ICQ - 366 892 443, Skype - ad-web.org