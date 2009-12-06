Подключить Магазин. Шаблон Magento.

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка136 просмотров
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В приложении ТЗ

Вот ссылка на шаблон http://cms.template-help.com/magento_25604/

Шаблон включает инсталятор системы маженто. Тот кто с такими работал – тот знает.

Сам шаблон вышлю после того как предварительно договоримся.

Систем оплат подключать не нужно.

Требования к исполнителю:

-опыт работы с маженто (примеры работ)

-Всегда на связи (моб. телефон, скайп)

-Хороший интернет

Предпочтение фрилансерам которые работают днем

Жду Ваших сроков и предложений по стоимости

Magento
14 лет назад
KyivProjects
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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