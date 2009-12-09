Установка шаблона на Joomla (Shape5)

Уважаемые коллеги,

стоит следующая задача:

1. Установить шаблон Shape5 http://www.shape5.com/demo/new_architect/new_architect15/ на сайт www.ipreg.ru (исходный код шаблона дам)

2. сделать абсолютно все настройки один в один как на демо версии тут http://www.shape5.com/demo/new_architect/new_architect15/

В заявке прошу указать точную стоиомость и срок работы а равно ваш опыт

доступ будет предоставлен по FTP + admin жумлы