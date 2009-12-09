Установка шаблона на Joomla (Shape5)

Дано Есть готовый отверстанный дизайн, индексная старница, картинки. Есть зарубежная cms тюба, структура внутренних шаблонов примерно как на DLE - tpl файлы шаблонов элементов cms,около 50 файлов. Задача натянть шаблон на эту cms Сроки примерно неделю icq 178-4six8
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Уважаемые коллеги,
стоит следующая задача:
1. Установить шаблон Shape5 http://www.shape5.com/demo/new_architect/new_architect15/ на сайт www.ipreg.ru (исходный код шаблона дам)
2. сделать абсолютно все настройки один в один как на демо версии тут http://www.shape5.com/demo/new_architect/new_architect15/
В заявке прошу указать точную стоиомость и срок работы а равно ваш опыт
доступ будет предоставлен по FTP + admin жумлы
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