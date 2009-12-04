Создание модуля для drupal

Требуется создать модуль wallpaper для drupal 6

принцип работы модуля -

загружается изображение, ресайзится на требуемые размеры, добавляется ватермарк,

создается Thumbnail, который добавляется в определённую категорию.

для пользователя -

1. пользователь загружает одно фото, чекбоксами указывает какие размеры wallpaper должны быть,

2. указывает название, описание, теги, местоположение - пункт меню

3. нажимает сохранить и в результате -

в указанной категории добавляется Thumbnail изобржения, а под ним - выбранные размеры - ссылки, напр. как здесь - http://www.alldrupalthemes.com/drupal-wallpapers

при клике на размере - открывается в всплывающем окне wallpaper выбранного размера, над которым написан текст-подсказка, например как здесь - http://oboi.i.ua/user/1058157/4/156042

При попытке загрузить изображение меньшего размера, чем выбраны wallpaper выдавать сообщение об ошибке (размер изображения меньше чем размер указанных обоев),

Например - пользователь загрузил фотку 1024х768, а размеры указал - 1600х1200, 1024х768, 800х600

значит нужно выдать такое предупреждение - Размер загруженного изображения 1024х768, нельзя создать обои большего размера.

Админ-часть модуля должна предусматривать -

1. добавление\изменение размеров обоев, которые доступны для выбора пользователем.

3. Добавление watermark на изображение в виде полупрозрачного png.

4. Желательно изменение текста-подсказки над изображением, если нет - то тогда вынести его(текст) в переменную t, чтобы ее можно было изменить через перевод